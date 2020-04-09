МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Российские торговые сети принимают меры, чтобы смягчить для покупателей эффект от роста закупочных цен на продукты — иногда цены на полке даже ниже, чем у поставщиков, сообщили РИА Новости представители ритейлеров.

Главный исполнительный директор группы "Дикси" Игорь Плетнев отметил, что компания в последние недели отмечает рост закупочных цен от некоторых поставщиков. "Группа компаний "Дикси" применяет минимальную наценку на социально значимые группы товаров для того, чтобы смягчить негативное воздействие повышения цен для граждан с низким уровнем доходов", — сообщил Плетнев.

Сообщения о повышении закупочных цен на некоторые категории продуктов получает и российский "Ашан". "Мы принимаем их только в том случае, если они действительно обоснованы. Каждое повышение цен в каждом регионе рассматривается сейчас в индивидуальном порядке", — подчеркнули в пресс-службе "Ашан Ритейл Россия".

Ритейлер указывает, что цены не будут расти глобально, кроме того, имеются возможности сезонного снижения по разным группам товаров. При этом "Ашан" моментально реагирует на изменения, снижая розничную цену при снижении закупочной.

Кроме того, продолжили в компании, в условиях повышенного спроса поставщики столкнулись с увеличенным объемом производства, дополнительными закупками упаковки, увеличенными транспортными расходами, но как только стабилизируется спрос — стабилизируется и цена.

"Мы понимаем важность стабилизации цен на социально значимые товары, чтобы наши покупатели по-прежнему могли покупать все необходимое в нужном объеме. В большинстве случаев мы не устанавливаем наценку на них, а в некоторых случаях закупочная цена вообще превышает цену на полке", — указали в "Ашане".

В "Магните" рассказали, что получают уведомления поставщиков о повышении отпускных цен в среднем диапазоне 10-15%. "Поставщики обосновывают необходимость повышения дефицитом сырья, снижением курса рубля и другими причинами. Так к нам обратились уже 27 компаний, входящий в "Руспродсоюз" — производители круп, муки, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, консервов, масла, майонеза, сыра, поставщики рыбы и вина", — сообщили в ритейлере.

"Мы тщательно анализируем все уведомления. Если они обоснованы и на рынке нет альтернативных предложений по более низкой цене, мы предложение принимаем, поскольку не можем оставить покупателей без продуктов. При этом зачастую мы вынуждены обнулять или ставить отрицательную наценку на товары первой необходимости, чтобы поддержать снижающуюся покупательскую способность на фоне осложнений в экономике, вызванных коронавирусом", — добавили в "Магните".