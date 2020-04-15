ВЛАДИВОСТОК, 15 апр /ПРАЙМ/. Спрос на лимоны и имбирь вырос в 10 раз во Владивостоке по сравнению с мартом прошлого года, сообщил РИА Новости председатель совета директоров одного из основных ритейлеров рынка, торговой сети "Реми" Дмитрий Сулеев.

"Имбиря мы продали в 10 раз больше, чем в прошлом году. С лимонами цифры уточнить сложнее, так как они не всегда были в продаже, но рост спроса примерно такой же", — рассказал РИА Новости Сулеев. Он добавил, что цены незначительно изменились по сравнению с мартом 2019 года.

"Цены изменились, но незначительно, от 5% до 15%", — сообщил собеседник агентства.

В апреле в торговых сетях Владивостока продавались лимоны, привезённые из КНР, Турции и ЮАР. В настоящий момент во многих магазинах лимоны попросту исчезли. Во вторник в торговой сети "Самбери" лимоны из Южно-Африканской Республики остались только в двух торговых центрах — в Первомайском и Советском районах Владивостока. Имбирь из КНР в "Самбери" есть, и стоит он дешевле, чем в среднем по городу — 349 рублей 99 копеек за килограмм, лимоны продаются по 479 рублей 99 копеек за кило.

В торговой сети "Фреш 25" лимон и имбирь (всё из КНР — ред.) также есть не во всех магазинах. Имбирь продается по цене до 500 рублей за килограмм, лимоны стоят 499 рублей.

В феврале цены на эти продукты были в два-три раза ниже. Например, средняя цена имбиря в торговых сетях Владивостока доходила до 200 рублей за килограмм, а лимоны продавались по 130 рублей. В небольших магазинах свежего имбиря практически не было, а лимоны можно было купить по 20-30 рублей за одну штуку.

В апреле на сайте Генеральной прокуратуры РФ сообщалось, что "на постоянной основе организован мониторинг ситуации, связанной с завышением цен на продукты питания в условиях распространения коронавирусной инфекции". Ведомство отмечало, что "получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны". Генпрокуратура поручила ФАС России проверить цены на продукты, повышающие иммунитет — имбирь, лимон, чеснок.