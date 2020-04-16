МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Вскапывать огород нужно только весной, а осенью от этого стоит воздержаться. Такой подход поможет сделать почву более рыхлой перед сезоном и не повредить питательные каналы растений перед зимой, пояснила РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Российские дачники, как правило, перекапывают огород дважды в год: ранней весной и осенью. По их мнению, так почва будет более рыхлой и насыщенной воздухом, а также будет проще избавиться от сорняков. Однако есть и противоположная точка зрения, что перекапывать не нужно: сохранить рыхлость можно, удобрив ее перегноем, избавится от сорняков поможет плоскорез, а микрофлора почвы, которая лучше сохранится, сама справится с вредителями.

"С точки зрения науки, перекапывать не очень хорошо, потому что в почве есть такие грибы, которые называются микориза. Эта микориза на корни растений надевается как перчатка, и с помочью микоризы растения питаются, то есть не прямо корнями, а именно через микоризу, без нее им очень сложно. Эта микориза вырастает до 10, до 20 метров, просто она такая тончайшая, что ее не видно визуально. Когда перекапывают землю, то рубят эту микоризу", — сказала она.

Однако Воронова отметила, что земля, которую не перекапывают, несет массу неудобств, особенно на тяжелых глиняных почвах. "Это будет и неудобно, и земля не рыхлая, и всякие другие неудобства, и не особенно это красиво, и не особенно это удобно для посадок", — объяснила она.

Однако весной микориза восстанавливается буквально за несколько дней, поэтому перекапывать огород в это время вполне допустимо. Осенью же процесс восстановления будет проходить хуже, да и в целом, по словам эксперта, перекапывать в этот сезон не нужно.

Воронова также отметила, что плоскорез может заменить лопату лишь там, где земля "как пух".

"Плоскорезом возможно только тем, у кого земля как пух. Если это тяжелая глина, то никаким плоскорезом (не получится — ред.) — это все сказочки. Взять ее невозможно. Приходится немножечко перекапывать. Поэтому, я бы сказала: осенью — не трогать, весной — перекапывать. Тогда и микориза практически не повреждается и восстанавливается, и в том же время возможно на тяжелых почвах всё сделать, посадить, и вид красивый", — подытожила она.