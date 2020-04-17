МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Россияне перед Пасхой, которую православные христиане в текущем году отмечают 19 апреля, увеличили спрос на ингридиенты для приготовления куличей дома, сообщили РИА Новости опрошенные торговые сети. Это может быть связано с желанием заняться приготовлением праздничной выпечки самостоятельно в условиях самоизоляции на фоне коронавируса.

Коммерческий директор торговой сети "Перекрёсток" (входит в X5 Retail Group) Дмитрий Медведев рассказал, что в "Перекрёстке" спрос на готовые куличи на этой неделе не изменился по сравнению с аналогичным периодом перед Пасхой прошлого года.

"Вместе с тем в этом году увеличился спрос на ингредиенты для приготовления куличей в домашних условиях: молоко, яйца, сливочное масло, муку, дрожжи и творог по сравнению с 2019 годом", — добавил собеседник РИА Новости. В то же время, продолжил он, продажи сахара остались примерно на уровне прошлого года, но возможно, что на это повлияли запасы, которые покупатели сделали в марте.

"Из всего этого мы можем предположить, что в этом году многие планируют дополнить покупку заводских куличей приготовлением домашних. Что неудивительно, в период самоизоляции у многих просыпается желание и возможность готовить", — отметил Медведев.

"Магнит" также отмечает рост спроса на продукцию для празднования Пасхи и приготовления куличей по сравнению с прошлым годом. "Наиболее востребованными товарами являются различные добавки для теста, продажи которых на предпраздничной неделе увеличились почти в четыре раза, украшения для выпечки показали рост в два с половиной раза, дрожжи и крахмал выросли в два раза", — сообщили в ритейлере.

Кроме того, повышенным спросом пользуются также мука и яйца. "Например, продажи последних выросли почти на 40%. Рост спроса на готовые куличи традиционно возрастает ближе к самому празднику", — отметили в "Магните".

"Ашан", сравнивая периоды с 15 по 23 апреля 2019 года и с 6 по 14 апреля 2020 года, наблюдает незначительное снижение продаж куличей, творожной пасхи и яиц. "Однако растет спрос на муку и пасхальные наборы для выпечки. Связываем данную статистику с режимом самоизоляции, в этом году многие решили приготовить куличи самостоятельно", — сказали в пресс-службе "Ашан Ритейл Россия".