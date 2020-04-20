ВЛАДИВОСТОК, 20 апр /ПРАЙМ/. Коронавирус не повлиял на посевную кампанию в Приморье, все хозяйства региона готовы к ней на 100%, сообщает краевое правительство.

"Пандемия коронавируса не помешает посевной кампании в Приморье. Готовность хозяйств к весенне-полевым работам составляет 100%", — говорится в сообщении.

Власти сообщают о бесперебойной поставке семян, сельхозтехники и минеральных удобрений. Отмечается, что сельхозпроизводители полностью обеспечены семенами, закуплено более 55 тысяч тонн минеральных удобрений. В посевной задействовано более 2,5 тысячи тракторов и более 3 тысяч плугов, сеялок, культиваторов.

"Эпидемиологическая ситуация не повлияла на посевную кампанию. На сегодняшний день посеяно более 4,3 тысячи гектаров ранних зерновых культур – 15,4% от плана. А также 62 гектара овощей, более 30 гектаров картофеля и более 2 тысяч гектаров однолетних трав", – приводится в сообщении информация краевого минсельхоза. Основными культурами в севообороте являются соя и кукуруза.

По словам зампреда правительства Приморья Александра Костенко, которые приводятся в сообщении, в 2020 году местные аграрии намерены увеличить площадь пашни до 509 тысяч гектаров (на 3%, выше уровня прошлого года). Подразумевается, что это позволит достичь намеченных показателей экспорта продукции агропромышленного комплекса из Приморья в размере1,4 миллиарда долларов.

В Приморье коронавирус подтвержден у 80 человек.

На лечении находятся 74 человека, состояние пяти оценивается как тяжелое. Более 40% пациентов – люди возраста от 65 лет и старше. Заболевание подозревают еще почти 20 человек, которые ждут повторного результата на коронавирус.