САРАТОВ, 20 мая /ПРАЙМ/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал аграриев заранее предупреждать владельцев пасек о планируемой обработке соседних полей, чтобы не допускать массовой гибели пчел.

"Хочу обратить внимание министерства сельского хозяйства региона, всех, кто занимается растениеводством. Нельзя допускать грубейших ошибок, когда при обработке полей гербицидами пчеловоды должным образом не предупреждаются. Владельцам пасек нужно дать возможность своевременно закрыть ульи, чтобы пчелосемьи не погибли. Для каждого бизнеса важен учет взаимных интересов. Из-за халатности одних не должны страдать другие", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Замминистра сельского хозяйства области Эдуард Каташов в ходе поездки в Пензенский район в среду пояснил губернатору, что предупреждение пчеловодов о предстоящих сельхозработах ведется как на уровне районов, так и в отдельно взятых поселениях, эта работа находится на контроле минсельхоза.

"Работа по данному направлению в связи с поручением главы областной исполнительной власти в текущем сельскохозяйственном сезоне будет усилена", — добавили в пресс-службе главы региона.

Летом 2019 года в различных регионах России зафиксировали массовую гибель пчел. Такие случаи можно было наблюдать в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Ульяновской, Курской областях, а также в Алтайском крае. Россельхознадзор связал это с бесконтрольным применением пестицидов.