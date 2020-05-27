ХАБАРОВСК, 27 мая /ПРАЙМ/. Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб на заседании в правительстве Хабаровского края приняла решение разрешить ловить летом в полном объеме в Амуре и Амурском лимане только горбушу, лов кеты возможен в минимальных объемах для сохранения ее популяции, сообщает правительство края.

Отмечается, что на комиссии присутствовали краевые власти, ученые, представители регионального управления Росрыболовства и коренных малочисленных народов, для которых рыболовство традиционный уклад жизни.

"В этом году с учетом прогнозируемых подходов рыбы путина откроется с 11 июня и продлится до 11 июля. Для сохранения популяции лососевых принято решение в полном объеме разрешить лов только летней горбуши для всех видов рыболовства… Кету разрешено ловить в минимальных объемах – 15% от выделенного объема на вылов горбуши", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прогнозируемые объемы подхода летней горбуши составляют около 3 тысяч тонн. Подход летней кеты ожидается низкий – около 1,9 тысячи тонн, поэтому ее промышленный лов в этом году пока остается под частичным запретом.

Уточняется, что массовые подходы кеты в этом году ожидают с середины июля по 25 августа. Поэтому комиссия приняла решение о запрете лова кеты и горбуши с 11 июля по 25 августа. Кроме того, установлены проходные дни, в которые ловить рыбу запрещено. В лимане установят один проходной день в неделю, в местах промысла на Амуре – два дня. Лимиты вылова рыбы для коренных малочисленных народов будут распределяться с учетом поданных заявок на каждого представителя общины.

Отмечается, что в прошлом году для восстановления популяции лососевых в Амуре и Амурском лимане в летнюю путину вводился полный запрет промышленного лова для предприятий, а также юридических лиц коренных народов.