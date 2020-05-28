МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Первые три столичных аптекарских сети получили разрешения от Роспотребнадзора на дистанционную реализацию лекарств.

"Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области выданы первые разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Разрешения выданы трём крупным аптечным сетям", — сообщает ведомство.

Напомним, что закон об онлайн-продаже лекарств на время режима чрезвычайной ситуации (ЧС) и эпидемий 3 апреля был подписан президентом страны Владимиром Путиным. Документ также предусматривает дистанционную продажу рецептурных препаратов. Ограничение останутся на отпуск сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ.

Для того, чтобы начать продавать безрецептурные лекарства дистанционным способом, аптеки должны получить лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.