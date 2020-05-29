САРАТОВ, 29 мая /ПРАЙМ/. Туристический кластер Саратовской области имеет возможность раскрыться на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, в частности, за счет продвижения агротуризма, заявил губернатор региона Валерий Радаев.

"Мы уже затрагивали тему развития отрасли в рамках ограничительных мер… У туристического кластера в этом сезоне есть возможность максимально раскрыться, повысить свою привлекательность и конкурентность, проявить грамотные и гибкие подходы в ценообразовании. Направлений регионального туризма — множество, например, вчера мы говорили о продвижении агротуризма. Здесь есть, где развернуться", — цитирует Радаева его пресс-служба.

Он поручил председателю областного комитета по туризму Виктории Бородянской усилить взаимодействие с региональным минсельхозом в сфере развития агротуризма.

Пресс-служба со ссылкой на Бородянскую отмечает, что под ограничительные меры из-за распространения COVID-19 в области попали порядка 500 субъектов туристической отрасли.