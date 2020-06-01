ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн /ПРАЙМ/. Лососевая путина стартует на Камчатке 1 июня, несмотря на ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, особое внимание в ходе большой рыбалки будет уделено соблюдению санитарных требований на предприятиях.

Как ранее заявлял врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, ситуация с коронавирусом в России и мире станет дополнительным вызовом для организации путины. По его словам, неблагоприятная санитарная обстановка может сделать неэффективным одно из важнейших мероприятий для экономики полуострова, где рыбная отрасль является основной.

Всего, согласно прогнозам, в 2020 году в регионе планируется добыть около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Традиционно первыми начнут рыбачить Усть-Камчатский и Алеутский районы. На западном побережье основной промысел откроется в середине июля.

Лососевая путина на Камчатке традиционно открывается 1 июня. В 2019 году рыбопромышленные предприятия края добыли почти 1,5 миллиона тонн водных биологических ресурсов, из них вылов тихоокеанского лосося составил 378 тысяч тонн. Обычно в нечетные годы отмечаются слабые подходы красной рыбы, но прошлый сезон стал одним из самых успешных для западного побережья полуострова, где было выловлено 115 тысяч тонн лососевых пород рыб. Это почти втрое больше, чем в 2017 году.