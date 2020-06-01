МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В новой версии рекомендаций Роспотребнадзора для предприятий общественного питания в условиях пандемии коронавируса отсутствует пункт об открытии кафе определённой площади.

Согласно первой версии рекомендаций, для начала разрешат открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. За каждым столиком будут сидеть один-два гостя, при этом расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Подавать блюда будут в одноразовой посуде или в многоразовой после ее дезинфекции.

В новой версии документа этого пункта нет.

В рекомендациях отмечается, что в кафе и ресторанах должны быть организованы "входные фильтры" для сотрудников. Персоналу перед началом рабочего дня измерят температуру, уточнят их самочувствие и спросят, не болен ли кто-то у них дома, не было ли у них контактов с заболевшими.

В период работы сотрудники должны находиться в масках, причем кафе должно создать запас средств индивидуальной защиты. Повторное использование одноразовых масок либо уже увлажнившихся многоразовых масок не допускается.

На входе в кафе для посетителей должны установить дозаторы с антисептиками либо антисептические салфетки.

Столики в зале расставят на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.