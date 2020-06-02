МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Кинотеатры в России заработают в середине июля, заявил заявил на брифинге во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Для этого, по словам чиновника, власти должны обеспечить строжайшие меры безопасности в кинотеатрах.

Необходимо не допустить плотной рассадки зрителей на сеансах в зале.

Напомним, что Чернышенко курирует в правительстве вопросы в сфере туризма, физической культуры и спорта.

Ситуация с коронавирусом в стране имеет тенденцию к стабилизации, добавил Чернышенко.

"Сегодня действительно есть все основания считать текущую ситуацию с коронавирусом контролируемой и стабильной, с явной тенденцией к снижению количества заболевших", — отметил он.

Также стало известно о том, что в Московской области с 3 июня смогут возобновить работу организации по производству фильмов и студии звукозаписи.