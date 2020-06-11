МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующих пищевую продукцию, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить санитарно-эпидемиологические правила… "Санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию"… Установить срок действия санитарно-эпидемиологических правил до 01.01.2031", — говорится в документе.

Правила разработаны для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с реализацией пищевой продукции через торговые объекты и рынки, поясняется в проекте.

Как следует из документа, над торговыми местами открытой торговой зоны рынка устанавливаются навесы для защиты продуктов от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Рыбные магазины запрещено размещать в помещениях, встроенных или построенных к жилым и административным зданиям, уточняется в проекте.

Уровни шума в торговых залах магазинов должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях, отмечается в документе.

"В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря",- говорится в документе.

В торговых объектах не допускается отпуск продуктов, упавших на пол, взвешивание продавцом на весах продуктов без упаковки, а также продажа яиц в отделах, реализующих не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению, и выливание жидких продуктов из посуды покупателя обратно в общую тару.

В торговых палатках и киосках должна быть раковинами для мытья рук, нестационарные торговые объекты размещаются в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места, добавляется в проекте.

Продажа бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли не допускается, уточняется в документе.