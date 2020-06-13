МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Россияне предпочитают пить некрепкое светлое фильтрованное пиво, особенно летом, когда снижается потребление темных сортов напитка, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

Работники российских пивоваренных компаний отмечают свой профессиональный праздник во вторую субботу июня — в текущем году это 13 июня. Подобная традиция была утверждена решением совета Союза российских пивоваров в 2003 году.

"Мы не очень отличаемся от других стран — у нас в основном пьют лагеры, светлое фильтрованное пиво с плотностью 10-12% и содержанием этилового спирта от 4% до 5%. Мы в профессиональной терминологии используем слово "питкость": напиток легко пьется, человек может выпить его больше, сохраняя ясность сознания и возможность продолжения коммуникации. Такое светлое пиво как раз обладает высокой питкостью", — рассказал Бриман в преддверии праздника.

В то же время, добавил он, существуют и сезонные тренды. Так, летом традиционно снижается потребление сортов с высокой плотностью — стаутов, элей, портеров, — однако растут продажи светлого пива или Indian pale ale (IPA). Председатель совета союза отметил и тенденцию, которая наблюдается в 2020 году.

"Резко сократилось количество специальных сортов пива на рынке, интересных, редких, крафтовых. Причины этого понятны: значительная часть такого пива продавалась в ресторанах и барах, а они закрылись. Поэтому в результате пандемии произошло условное упрощение ассортимента пива", — указал собеседник агентства.

"При этом я уверен, что как только начнется восстановление ресторанов и баров, начнется снятие ограничений, активизируется работа мест продажи, мы увидим всплеск специальных и крафтовых сортов пива. Но, с учетом сезонного потребления, летом, скорее всего, будут появляться легкие сорта. Причем сейчас существует тренд на эксперименты с новыми вкусами — мята, грейпфрут, разные ягоды", — добавил Бриман.