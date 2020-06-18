ХАБАРОВСК, 18 июн /ПРАЙМ/. Компании Хабаровского края с начала года отправили на экспорт 30 тонн меда, что в 6 раз больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает правительство региона в четверг.

"Предприятия Хабаровского края осваивают экспортный рынок меда, организовывая прямые поставки своей продукции. Так, в первом полугодии экспорт мёда составил 30 тонн. Это почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продукция, в основном, отправляется в Китай, где дальневосточный мед пользуется большим спросом. Значительную часть экспортных поставок осуществляют две компании: "Лесные продукты" и "ДПТК". "На этот рынок также повлияла ситуация с коронавирусом, и предприятия из Китая пока не активно заключают перспективные контракты. Ожидается, что после снятия ограничений другие местные предприятия будут активнее выходить на экспорт, осваивать новые рынки. И опыт прямых поставок коллег им в этом поможет", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в апреле 2020 года в минсельхозе края была утверждена региональная "дорожная карта" по развитию производства и реализации мёда. Пчеловодов поддерживают финансово — они могут получать гранты и субсидии на развитие хозяйств. Министерство также помогает наладить сбыт продукции на внутреннем и внешнем рынках. Так, в прошлом году "Краевой сельскохозяйственный фонд" закупил для дальнейшей переработки и реализации 60 тонн меда. В этом году планируется закупить 80 тонн меда.

Уточняется, что большинство пасек расположено в шести районах края – Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Комсомольском и Хабаровском.