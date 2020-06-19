МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Роскачество представило рекомендации, как не ошибиться в выборе черешни и купить хорошую и спелую ягоду, говорится в сообщении организации.

"При выборе черешни в первую очередь нужно обратить внимание на наличие и цвет черешков. Во время хранения они первыми высыхают и меняют цвет с зеленого на коричневый. Если черешки побурели и высохли, значит черешня долго хранилась и уже не будет такой сочной и полезной, как свежая", — сообщается в пресс-релизе.

Размер плодов практически не влияет на их вкус. Что касается цвета черешни, он не является показателем ее спелости, но неравномерный окрас плодов в одной партии или коробке говорит об их невысоком качестве.

"Разный цвет плодов в одной коробке означает, что либо черешню собирали неаккуратно, снимая недозревшие плоды вместе с вызревшими, или в партии смешаны разные сорта, а значит, у отдельных плодов может быть разный вкус, и при хранении они будут вести себя по разному", — предупреждают эксперты.

Плоды не должны быть засохшими и сморщенными, а также поврежденными, побитыми, помятыми или лопнувшими. Нельзя покупать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню: если даже небольшая часть плодов в упаковке повреждена, гниль или плесень очень быстро распространится на все окружающие фрукты, отмечается в сообщении.

"Хранят черешню в холодильнике, стараясь предотвратить контакт с избыточной влагой. Непосредственно перед употреблением черешню необходимо помыть теплой водой", — заключает Роскачество.