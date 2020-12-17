МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. После указания президента России Владимира Путина о заморозке цен подорожает целый ряд продуктов. Такое мнение высказали председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов и экономист и предприниматель Антон Любич, сообщает URA.RU. Снижение цен на сахар и масло: как отреагируют ведущие розничные сети

Антон Любич полагает, что в стране возникнет дефицит дешевых продуктов, поскольку власти установят фиксированные цены на товары ниже уровня эконом-класса.

"Производители товары по социальным ценам в каком-то количестве произведут, поставят на полки. А товары других брендов поступят в продажу с новыми ценами. Тем, кому не хватило товаров [эконом-класса], придется мириться с более высокими ценами. Будет какое-то количество хлеба, макарон и масла по социальной цене, но большая часть подорожает", — предупреждает экономист.

Андрей Карпов в свою очередь отмечает. что рост цен на продукты — процесс постоянный.

"Мы в целом видим рост стоимости товаров. Есть сезонный рост цен, есть обычные подорожания к концу года. В конце и начале года остается меньше отечественной продукции из категории "овощи, фрукты". Соответственно, продается больше импорта. Цены потихоньку растут. Это также связано с ростом стоимости товаров на международных биржах", — поясняет эксперт.