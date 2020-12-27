МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Специалисты посоветовали закупить перед Новым годом ряд важных продуктов, так как они могут существенно подорожать. Насколько подорожают новогодние продукты к концу декабря

В частности, исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного фонда" Марина Строгая прогнозирует, что в начале года подорожает алкоголь, так как с 1 января 2021 года повышаются акцизы (в среднем, на 4-5%). Об этом сообщает МК.

По ее словам, больше всего подорожает шампанское и крепкие алкогольные напитки, особенно водка — она станет дороже почти на 6%.

Также в цене вырастет питьевая и минеральная вода — это связано с введением маркировки на продукты.

Стоимость хлеба с начала года может увеличиться в среднем на 3-5 рублей, однако затем возможно даже снижение стоимости.

Шеф-аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев считает, что в 2021 году могут подорожать конфеты, шоколад и другие сладости. Цены могут повыситься на 10%, но не сразу, а постепенно. Удорожание произойдет из-за того, что в ноябре в мире на 20% подскочили биржевые цены на какао-бобы.