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Эксперты сказали, что нужно срочно закупить
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Специалисты посоветовали закупить перед Новым годом ряд важных продуктов, так как они могут существенно подорожать. В частности, исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного... ПРАЙМ, 27.12.2020
новости, бизнес, потребрынок, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Специалисты посоветовали закупить перед Новым годом ряд важных продуктов, так как они могут существенно подорожать.
В частности, исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного фонда" Марина Строгая прогнозирует, что в начале года подорожает алкоголь, так как с 1 января 2021 года повышаются акцизы (в среднем, на 4-5%). Об этом сообщает МК.
По ее словам, больше всего подорожает шампанское и крепкие алкогольные напитки, особенно водка — она станет дороже почти на 6%.
Также в цене вырастет питьевая и минеральная вода — это связано с введением маркировки на продукты.
Стоимость хлеба с начала года может увеличиться в среднем на 3-5 рублей, однако затем возможно даже снижение стоимости.
Шеф-аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев считает, что в 2021 году могут подорожать конфеты, шоколад и другие сладости. Цены могут повыситься на 10%, но не сразу, а постепенно. Удорожание произойдет из-за того, что в ноябре в мире на 20% подскочили биржевые цены на какао-бобы.