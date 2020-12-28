МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Общественная палата РФ по итогам обсуждения ситуации на рынке упакованной питьевой воды предложила продлить эксперимент по ее маркировке до конца 2021 года, копия обращения на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова имеется в распоряжении РИА Новости. Роскачество: потребителей воды в бутылках вводят в большое заблуждение

"Учитывая складывающуюся негативную экономическую ситуацию в стране, вызванную последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, участники мероприятия предложили рассмотреть возможность продления до конца 2021 года сроков проведения эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды", — говорится в документе.

Эксперимент по маркировке питьевой упакованной воды проходит в России с 1 апреля текущего года по 1 марта 2021 года. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в конце декабря одобрила включение воды в перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в России. Маркировка бутилированной воды должна стать действенным инструментом обеления рынка, заявлял ранее глава Минпромторга.

Участники совещания указали, что в текущей ситуации внедрение обязательной маркировки "может нанести серьезный вред не только индустрии напитков, но и экономике страны в целом". Так, на фоне распространения коронавируса продажи в индустрии уже снизились, а в случае дальнейшего роста цен и снижения доходов населения потребление минеральной и бутилированной воды может сокращаться и дальше. Следствием может стать уход с рынка до 15% производителей. Матвиенко оценила доходы от продажи поддельной воды в России

В свою очередь, внедрение маркировки потребует дополнительных вложений: в частности, ежегодные затраты на приобретение цифровых кодов могут составить более 8 миллиардов рублей, а стоимость дооснащения каждой производственной линии оборудованием для их нанесения — около 9,5 миллиона рублей. Несмотря на то, что один код маркировки стоит 50 копеек без учета НДС, для малого и среднего бизнеса эти расходы являются чрезвычайно чувствительными, отмечается в письме.

Между тем, обеспечение минимизации затрат участников оборота товаров является одним из принципов при введении маркировки товаров и прослеживаемости их движения, напоминают в Общественной палате, предлагают ряд мер господдержки участников отрасли: например, субсидии для возмещения затрат на дооснащение производственных линий, компенсация затрат по электроснабжению, а также дополнительные налоговые вычеты, эквивалентные затратам на маркировку товаров.

Участники мероприятия также отметили, что в России пока отсутствует методика определения целесообразности введения обязательной маркировки отдельных видов товаров, а ее проект, обсуждающийся в настоящее время, должен быть доработан и внедрен до принятия решения о введении обязательной маркировки упакованной воды.