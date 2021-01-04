С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — ПРАЙМ. Предприятия общественного питания в Петербурге в понедельник возобновляют работу, приостановленную властями города с 30 января в рамках ограничений по COVID-19. В Кремле не видят необходимости вводить локдаун из-за COVID

"С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23.00 до 6.00)", — сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в рамках мер по противодействию распространению коронавируса полностью приостанавливается с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания. Планировалось, что с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время — с 19.00 до 6.00 мск.

Накануне Нового года, 30 декабря, эти ограничения были смягчены: ресторанам, барам и кафе разрешили с 4 января продлить работу до 23.00 мск.

Такой же режим устанавливается для предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах (при условии, что они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в другие помещения ТЦ).

Для остальных заведений общепита в торговых центрах, включая фудкорты и фудплейсы, ограничения продолжают действовать. При этом меры по COVID-19 по-прежнему не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.