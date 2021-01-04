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На каких плитах россиянам нельзя готовить с 1 января
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Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, введен на территории России с 1 января 2021 года. "При эксплуатации газовых приборов... ПРАЙМ, 04.01.2021
потребительские товары, газ, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, введен на территории России с 1 января 2021 года.
"При эксплуатации газовых приборов запрещается… пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке",- говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
Также запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
"При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня", — говорится в правилах.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.