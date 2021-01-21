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Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. Об этом сообщает... ПРАЙМ, 21.01.2021
новости, экономика, бизнес, потребрынок, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. Об этом сообщает "Коммерсант".
Минсельхоз готов применить механизм при дальнейшем росте цен в этой категории. По данным "Совэкона", за первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу выросли на 3,5%, до 15,52 тыс. руб. за тонну. Кроме того, чиновников волнует подорожание макаронных изделий. По данным, оглашенным на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%. Если рост продолжится, то стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом, передал собеседник "Коммерсанта" слова замглавы Минсельхоза Оксаны Лут. Конкретные значения она не назвала.
Участники рынка и эксперты предупреждают, что такие меры не всегда работают, и прогнозируют, что зерновой рынок сам стабилизируется после начала действия экспортных пошлин.