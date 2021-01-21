МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Россияне начали подготовку к новогоднему столу за неделю до праздника, больше всего их интересовали икра, шампанское, сыры и майонез, рассказали РИА Новости в пресс-службе агрегатора скидок "Едадил" (входит в фудтех-направление "Яндекс.Такси"), проанализировав поисковые запросы своих пользователей. Новогодний стол россиян будет на 35% дороже, чем год назад

"Россияне начали искать продукты к праздничному столу с 23 декабря. Начиная с 23 декабря, пользователи искали шампанское, икру, сыры, майонез, а максимальное количество запросов на эти продукты было 31 декабря", — рассказали в компании.

Там уточнили, что самый взрывной рост перед Новым годом показала икра — ее искали в 7 раз чаще, чем в начале месяца. Второе и третье место заняли шампанское и сыр — запросы на них выросли в 6 и в 2 раза соответственно. После Нового года пользователи быстро потеряли интерес к этим категориям.

Запросы на товары повседневного потребления к концу декабря упали, а с января стали расти и вернулись в норму. Товары первой необходимости (например, молочную продукцию) практически не искали 31 декабря, а начиная с января, количество запросов вернулось в норму. "Это говорит о том, что перед праздниками пользователи планировали свой бюджет, отдавая предпочтение продуктам для праздничного стола, а после Нового года — вернулись к привычным для них продуктам", — отметили в "Едадиле".

Там рассказали, что за две недели перед Новым годом поиск сервиса стали использовать на 50% чаще — люди заранее изучали скидки на продукты, чтобы подготовиться к праздникам. При этом в январе показатели не снизились — пользователи продолжили искать выгодные предложения на товары, чтобы сэкономить после крупных трат на праздники. Рекордное количество поисковых запросов зафиксировано 30 декабря — более 1,5 миллиона. В предновогодний период увеличилось и время, проведенное в приложении — длительность сеанса стала на 15% больше по сравнению с началом месяца.

В январе резко возросли поисковые запросы тортов, что можно связать с частыми походами в гости, которые характерны для этого времени. Также выросла потребность в мороженом — его искали в два раза чаще, чем обычно.