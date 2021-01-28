МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в РФ тихих, игристых вин и шампанского в 2020 году почти сравнялся с продажами водки, а в декабре даже стал выше, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей. В Роскачестве рассказали, какие вина больше всего любят россияне

Объем розничной продажи водки в 2020 году составил 72,6 миллиона декалитров, на 2,2% выше уровня прошлого года. Продажи шампанских, игристых и тихих вин в совокупности составили 70,5 миллиона декалитров: реализация шампанских и игристых вин выросла на 6,6%, до 17,2 миллиона декалитров, а тихих вин — на 5,5%, до 53,3 миллиона декалитров.

В последний месяц 2020 года водки было продано даже меньше — 7 миллионов декалитров (плюс 2,4% к декабрю прошлого года) против 4,5 миллиона декалитров шампанских и игристых вин (рост на 4,4%) и 5 миллионов декалитров тихих вин (рост на 1,8%).

Объем розничной продажи коньяка за 2020 год снизился на 0,8%, до 11,7 миллиона декалитров, а в декабре его было продано 1,5 миллиона декалитров (минус 0,7% по сравнению с декабрем 2019 года). Розничные продажи слабоалкогольных напитков, с содержанием спирта не более 9%, выросли в 2020 году на 27,1%, до 7,1 миллиона декалитров, в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года — на 63,7%, до 0,824 миллиона декалитров.

Всего по итогам года продажа алкогольной продукции в розницу — без учета пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, — выросла на 1,4%, до 214,3 миллиона декалитров, а по итогам декабря — на 0,3%, до 25,9 миллиона декалитров.