Названы причины падения популярности карамели у жителей России
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Продажи леденцовой карамели с начинкой в 2020 году упали в натуральном выражении на 10%, а без начинки — на 8%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследовательскую компанию NielsenIQ.
В России сегмент карамели падает несколько лет подряд. Это связано и с изменением предпочтений покупателей. Традиционная карамель популярна у людей старшего поколения, однако новое поколение не воспринимает ее как полезный продукт.
Разумеется, на снижение спроса на карамель, по мнению председателя совета директоров кондитерской компании "Конфаэль" Ирины Эльдархановой, повлияло и то, что в прошлом году цены на нее выросли из-за подорожавшего основного сырья — сахара. Так, если в 2019 году производители кондитерских изделий закупали сахар по 23 рубля за 1 килограмм, то в 2020 году цены выросли почти вдвое.
В кондитерских изделиях доля сахара составляет 14-40%. Поэтому выросли цены не только на карамель, но и на пастилу, зефир и прочее. Спрос из-за изменения структуры покупателей сместился в сторону других кондитерских изделий. На данный момент это мучная продукция, изделия, содержащие какао, а также пастила и зефир.
Что касается данных Росстата, то он пока располагает информацией о производстве карамели только за 11 месяцев 2020 года. Именно за это время произвели 161 000 тонн карамели — это на 0,5% меньше, чем за точно такой же период в предыдущем году.
В Fitch Ratings на фоне сдержанных потребительских настроений ожидают, что рынок кондитерских изделий в 2021-2022 годах будет расти "низкими однозначными числами", а более востребованными будут экономичные продукты, например хлебобулочные изделия. Возможности производителей повышать цены будут ограничены из-за того, что на расходах потребителей скажутся невысокий рост реальных доходов и связанные с пандемией ограничения, а конкуренция на рынке кондитерских изделий будет сильной.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210130/832929943.html