МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Продажи леденцовой карамели с начинкой в 2020 году упали в натуральном выражении на 10%, а без начинки — на 8%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследовательскую компанию NielsenIQ.

В России сегмент карамели падает несколько лет подряд. Это связано и с изменением предпочтений покупателей. Традиционная карамель популярна у людей старшего поколения, однако новое поколение не воспринимает ее как полезный продукт. Диетолог назвала вредный для употребления продукт при коронавирусе

Разумеется, на снижение спроса на карамель, по мнению председателя совета директоров кондитерской компании "Конфаэль" Ирины Эльдархановой, повлияло и то, что в прошлом году цены на нее выросли из-за подорожавшего основного сырья — сахара. Так, если в 2019 году производители кондитерских изделий закупали сахар по 23 рубля за 1 килограмм, то в 2020 году цены выросли почти вдвое.

В кондитерских изделиях доля сахара составляет 14-40%. Поэтому выросли цены не только на карамель, но и на пастилу, зефир и прочее. Спрос из-за изменения структуры покупателей сместился в сторону других кондитерских изделий. На данный момент это мучная продукция, изделия, содержащие какао, а также пастила и зефир.

Что касается данных Росстата, то он пока располагает информацией о производстве карамели только за 11 месяцев 2020 года. Именно за это время произвели 161 000 тонн карамели — это на 0,5% меньше, чем за точно такой же период в предыдущем году. Масло и сахар продолжили дорожать в декабре

В Fitch Ratings на фоне сдержанных потребительских настроений ожидают, что рынок кондитерских изделий в 2021-2022 годах будет расти "низкими однозначными числами", а более востребованными будут экономичные продукты, например хлебобулочные изделия. Возможности производителей повышать цены будут ограничены из-за того, что на расходах потребителей скажутся невысокий рост реальных доходов и связанные с пандемией ограничения, а конкуренция на рынке кондитерских изделий будет сильной.