МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. За январь выросли в цене огурцы, картофель, помидоры и морковь. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.

В организации объяснили, почему подорожали овощи. "Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года", — отметили в пресс-службе ведомства.

Как отметила газета "Известия", в январе отечественные производители максимально подняли цены на огурцы (+9,7%), картофель (+8,4%) и макароны (+6,6%). При этом мясо птицы, свинина и баранина подорожали незначительно — максимум на 1,7%. Гречневая крупа стала дороже на 1,8%. А стоимость яиц, наоборот, стала ниже: первой категории — на 7%, второй — на 4,6%.

"В настоящее время Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания. Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа", — сказали в пресс-службе ведомства и заверили, что с марта по мере поступления на рынок нового урожая цены начнут падать.