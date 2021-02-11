2021-02-11T09:29:01+03:00
2021-02-11T09:29:01+03:00
2021-02-11T09:29:01+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210211/833019389.html
Россияне столкнулись с нехваткой бананов
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Торговые сети в России столкнулись со сложностями при импорте бананов из Эквадора, пишет газета "Коммерсант" в четверг. Как пищет издание, причин несколько. Это неурожай бананов в... ПРАЙМ, 11.02.2021
россия, потребрынок, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83296/55/832965527.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83296/55/832965527.jpg
https://1prime.ru/images/83296/55/832965526.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83296/55/832965526.jpg
https://1prime.ru/images/83296/55/832965514.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83296/55/832965514.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Торговые сети в России столкнулись со сложностями при импорте бананов из Эквадора, пишет газета "Коммерсант" в четверг.
Как пищет издание, причин несколько. Это неурожай бананов в Эквадоре, неспособность импортеров обеспечить необходимые объемы поставок ритейлу, а также сезонный высокий спрос.
Еще один фактор: в порту Санкт-Петербурга в настоящее время не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами.
Как заявили в беседе с изданием представители компаний, ситуация может улучшиться в течение нескольких недель.
Конечным покупателям не стоит ожидать повышения цен, успокоили они: бананы являются "одной из маркерных позиций, по которой покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине".