МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Торговые сети в России столкнулись со сложностями при импорте бананов из Эквадора, пишет газета "Коммерсант" в четверг.

Как пищет издание, причин несколько. Это неурожай бананов в Эквадоре, неспособность импортеров обеспечить необходимые объемы поставок ритейлу, а также сезонный высокий спрос.

Еще один фактор: в порту Санкт-Петербурга в настоящее время не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами.

Как заявили в беседе с изданием представители компаний, ситуация может улучшиться в течение нескольких недель.

Конечным покупателям не стоит ожидать повышения цен, успокоили они: бананы являются "одной из маркерных позиций, по которой покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине".