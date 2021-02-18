МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В России экономика совместного потребления за прошлый 2020 год выросла на 39%, перешагнув отметку в один триллион рублей.

Как пишет РБК со ссылкой на исследования РАЭК и "ТИАР-Центра", тройка ведущих сегментов рынка осталась неизменной. Это продажа вещей "из рук в руки", поиск подработки и каршеринг.

Итак, объем экономики совместного потребления в России за 2020 год составил 1,07 триллиона рублей.

Годовой прирост рынка шеринг-услуг составил 39%. Это "означает некоторое замедление темпов роста: в 2019 году этот сектор экономики вырос к предыдущему году на 50% до 770 миллиардов рублей", — пишет издание.

Экономика совместного потребления включает в себя c2c-продажи. В России используются платформы "Авито", "Юла" и другие, объявления в соцсетях, всевозможные сервисы краткосрочной аренды товаров и услуг.

"Основным драйвером роста шеринг-экономики остается рынок продаж товаров "из рук в руки". Его доля в составе всей экономики совместного потребления России выросла за год с 73% до 78%", — пишет издание. Это 838 миллиардов рублей.

Авторы исследования видят главной причиной такого роста не только расширение числа игроков и списка предоставляемых услуг, но и тот факт, что в этом сегменте учитывается доставка, ставшая особенно востребованной с началом пандемии коронавируса.