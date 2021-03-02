МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ключевые российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на продукцию, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам совещания с крупнейшими предприятиями сектора, которое провел глава министерства Дмитрий Патрушев. ФАС начала проверки производителей курицы и яиц

"По итогам совещания ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца", — говорится в сообщении.

Министр также сообщил, что в целях мониторинга ситуации на птицеводческом рынке Минсельхоз в рамках своего оперативного штаба создает специализированную отраслевую рабочую группу для выработки согласованных решений в отрасли.