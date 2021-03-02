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Производители договорились о сдерживании цен на птицу и яйца
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. Ключевые российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на продукцию, говорится в сообщении Минсельхоза... ПРАЙМ, 02.03.2021
цены на продукты, потребительские товары, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ключевые российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на продукцию, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам совещания с крупнейшими предприятиями сектора, которое провел глава министерства Дмитрий Патрушев.
"По итогам совещания ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца", — говорится в сообщении.
Министр также сообщил, что в целях мониторинга ситуации на птицеводческом рынке Минсельхоз в рамках своего оперативного штаба создает специализированную отраслевую рабочую группу для выработки согласованных решений в отрасли.