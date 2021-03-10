МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Птицефабрики могут отказаться от производства премиальных товаров, например отборного яйца и грудинки. Росптицесоюз предложил производителям сконцентрироваться на изготовлении более дешевой продукции — тушки бройлера и столового яйца С2, сообщают "Известия". Доктор Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

"Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить свои затраты на производство. Пока компаниям стоит сфокусироваться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью. Таким образом, заводы могут отказаться от изготовления продукции глубокой переработки, так как она более дорогая. Речь о товарах, которые требуют от компаний максимальных затрат на изготовление — это в том числе грудинка и бедрышки", — рассказала гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, это позволит сократить затраты на изготовление продукции и предложить покупателям ее недорогой вариант.

По мнению главы Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, изготовители не успевают удовлетворить возросший спрос на мясо курицы, производство которой сокращается из-за птичьего гриппа. Он считает, что курицу на какое-то время необходимо заменить индейкой и свининой. Это позволит за два месяца решить проблему с нехваткой птицеводческой продукции на рынке.