МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Потребители в РФ стали обращать больше внимания на содержание в вине сахара, и с этой точки зрения выбор сухих напитков более оправдан, а искусственно привнесённая сладость зачастую ухудшает вкус и качество вина, считают эксперты Роскачества. В России появилось приложение для инвестиций в вина

Исследование, которая организация провела совместно с холдингом "Ромир", показало, что наличие или отсутствие сахара — главное свойство вина для российских потребителей: между сухим, полусухим и полусладким выбирают 32% покупателей, критерий сахара важен еще для 21%, а цвет вина имеет первостепенное значение лишь для 9% опрошенных.

Термин "сухое вино" говорит о том, что сахар был полностью переработан винными дрожжами в алкоголь, поясняют в Роскачестве: например, если виноград набрал примерно 20 граммов сахара на 100 миллилитров виноградного сока, из него получится сухое вино крепостью около 12%. Но если виноград особенно сладкий, брожение вина останавливают сильным охлаждением, и тогда получается продукт с естественным остаточным сахаром — полусухое или полусладкое вино.

Сладкий виноград — более зрелый, его убирают позже и очень спелым, а это означает погодные риски. Поэтому часто в обычное сухое вино добавляют сусло (концентрированный виноградный сок), что с точки зрения таких рисков гораздо проще и дешевле: но к исходному сорту и региону происхождения, поясняют эксперты, этот сок отношения не имеет. В Роскачестве рассказали, кому нельзя пить даже безалкогольное вино

"Искусственно привнесённая сладость делает вкус вина более "плоским", менее сложным — как если в дорогой зелёный чай положить 3-4 ложечки сахара", — отмечают в Роскачестве. Помимо этого, производители через довольно дешевые полусладкие линейки могут реализовать "вино с некоторыми недостатками, которые как раз и маскируются сахаром", добавили в организации.

Эксперты также обращают внимание на то, что сладость любят не только люди, но и микроорганизмы, поэтому натуральное полусладкое вино нуждается в дополнительном количестве главного винного консерванта — диоксида серы. Согласно ГОСТ, его максимально разрешённая концентрация в сухом вине — 200 миллиграмм на литр, а в полусухом, полусладком и сладком — на 100 миллиграмм больше.

Следует помнить и о калорийности: в полусухих винах, согласно российским стандартам, допускается от 5 до 18 граммов сахара на литр, а в полусладком — до 45 граммов. "В вине сахар сбалансирован танинами, кислотами и алкоголем, поэтому не будет так "выпирать", как в кружке с водой, но он там точно есть. Об этом стоит помнить тем, кто следит за фигурой", — предупреждают в Роскачестве, напоминая и о дополнительной нагрузке для поджелудочной железы и печени.