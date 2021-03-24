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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210324/833306679.html
Магазины отметили перебои в поставках двух продуктов
Потребрынок
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Торговые сети в России столкнулись с перебоями в поставках сахарного песка и подсолнечного масла по фиксированным ценам. Об этом сообщают "Известия". Один из источников издания... ПРАЙМ, 24.03.2021
новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Торговые сети в России столкнулись с перебоями в поставках сахарного песка и подсолнечного масла по фиксированным ценам. Об этом сообщают "Известия".
Один из источников издания уточнил, что речь идет об устойчивой тенденции, которая проявилась в середине февраля. Сети отмечают перебои в поставках, не могут закупить продукцию по фиксированным ценам, сказал он. В первую очередь это касается региональных компаний и несетевой розницы.
16 декабря правительство, производители и торговые сети зафиксировали цены на ряд важных товаров. Однако периодически производители продают сахар дороже рекомендованной цены или же отказывают продать товары в требуемых объемах.