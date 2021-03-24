МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Торговые сети в России столкнулись с перебоями в поставках сахарного песка и подсолнечного масла по фиксированным ценам. Об этом сообщают "Известия".

Дом правительства РФ

Правительство обсудит продление соглашений по ценам на продукты

Один из источников издания уточнил, что речь идет об устойчивой тенденции, которая проявилась в середине февраля. Сети отмечают перебои в поставках, не могут закупить продукцию по фиксированным ценам, сказал он. В первую очередь это касается региональных компаний и несетевой розницы.

16 декабря правительство, производители и торговые сети зафиксировали цены на ряд важных товаров. Однако периодически производители продают сахар дороже рекомендованной цены или же отказывают продать товары в требуемых объемах.