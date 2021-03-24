МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Торговые сети в России столкнулись с перебоями в поставках сахарного песка и подсолнечного масла по фиксированным ценам. Об этом сообщают "Известия". Правительство обсудит продление соглашений по ценам на продукты

Один из источников издания уточнил, что речь идет об устойчивой тенденции, которая проявилась в середине февраля. Сети отмечают перебои в поставках, не могут закупить продукцию по фиксированным ценам, сказал он. В первую очередь это касается региональных компаний и несетевой розницы.

16 декабря правительство, производители и торговые сети зафиксировали цены на ряд важных товаров. Однако периодически производители продают сахар дороже рекомендованной цены или же отказывают продать товары в требуемых объемах.