МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Транспортная ситуация, связанная с блокировкой Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом, угрожает дефицитом растворимого кофе, пишет агентство Bloomberg. Эксперт назвал альтернативные Суэцкому каналу маршруты

Транспортный коллапс грозит производству растворимого кофе: по каналу не могут пройти грузовые корабли с робустой (сорт кофе).

В частности, этот сорт кофе используется для производства бренда Nescafe.

Агентство отмечает, что сильнее всего транспортная ситуация в Суэцком канале отразится на рынок растворимого кофе в Европе.

Весь кофе сорта робуста, который поставляется в европейские страны из Восточной Африки и Азии, идет только через Суэцкий канал.

Эксперты пояснили, что хотя на решение проблемы уйдет всего пара дней, блокировка уже нанесла значительный ущерб кофейной отрасли.

Отмечается, что если брать всю мировую торговлю, то блокировка канала наносит ущерб в $9,6 миллиарда в день.

Как заявил владелец застрявшего судна Ever Given, контейнеровоз по плану должны снять с мели на выходных.