МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. 1 апреля этого года в России заканчивается действие соглашения по предельным ценам на сахар и подсолнечное масло, однако правительство на прошлой неделе поручило Федеральной антимонопольной службе, министерству промышленности и торговли и Минсельхозу проработать возможность продления этих мер.

В частности, соглашение по предельным ценам на сахар предлагается продлить до 1 июня, по маслу — до 1 октября 2021 года.

Такие меры со стороны властей и ритейла позволят сохранить розничные цены на приемлемом для граждан уровне.

В настоящее время в России соглашениями зафиксирована оптовая цена на сахар — не более 36 рублей за килограмм, розничная цена — не выше 46 рублей за килограмм.

Подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей за литр в рознице.

В то же время, вместе с заморозкой цен, для бизнеса будут предусмотрены меры поддержки.

В частности, производителям сахара, которые поставляют продукт в розницу, предлагается с 1 апреля субсидировать производство в течение полугода из расчета 5 рублей на килограмм.

Для производителей масла хотят предусмотреть субсидии на шесть месяцев. Им будут возмещать затраты на производство и реализацию бутилированной продукции.