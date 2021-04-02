МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Если министерство сельского хозяйства России заверяет, что дефицита сахара не будет, то это повод напрячься, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом сообщает Regnum.

"И я бы небольшой запасец (килограмма три-четыре) сделал, — сказал Делягин. — Откуда взялась тема с подорожанием сахара? Это была фатальная политика Минсельхоза. Когда несколько лет подряд был хороший урожай, Минсельхоз отказывался от своих обязанностей по регулированию цены".

Как пояснил экономист, из-за хорошего урожая на рынке возникает избыток сахара, и это бьет по производителю. Цена падает очень сильно.

"Прошлой весной производители начали переориентироваться и отказываться от посадки сахарной свеклы в пользу других товаров. И большое количество экспертов предупреждало Минсельхоз, что мы получим рост цен на сахар из-за сокращения производства. Но над этими экспертами глумились, — подчеркнул Михаил Делягин. — Минсельхоз еще, по-моему, при этом стимулировал замещение посевных площадей под сахар посевными площадями под рапс. Потому что рапс — это экспортоориентированная культура. В результате цены взлетели на 71%. Как и говорили специалисты. И ни один виновный не был наказан. Поэтому, если Минсельхоз теперь что-то утверждает твердо, то я бы напрягся".