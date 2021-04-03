МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Столичные ветеринары будут проверять качество молочных продуктов, овощей и меда на ярмарках, за последние три года в Москве количество некачественных продуктов на ярмарках сократилось в 2 раза, сообщил журналистам председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин. Правительство выделит средства на развитие внутреннего туризма

Ярмарки выходного дня Москвы вновь открываются 2 апреля. На них жители столицы смогут приобретать мясную, рыбную и молочную продукцию, фрукты, ягоды, овощи и мед.

"Семьдесят столичных специалистов будут проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на ярмарках выходного дня. Это необходимо для того, чтобы на прилавки не попадала небезопасная продукция. За последние три года количество некачественной продукции на сезонных ярмарках сократилось в 2 раза. Кроме того, ветеринарные врачи проводят аналогичные экспертизы на протяжении всего года на рынках Москвы", — сообщил Сауткин.

По его словам, в этом году на 65 рыночных площадках будут работать 18 передвижных лабораторий. Это позволит прямо на месте осуществить необходимые исследования. Вся продукция животного и растительного происхождения проходит экспертизу, по итогам которой выдаётся заключение установленного образца. Каждый житель Москвы при необходимости вправе убедиться, что такой документ имеется у продавца.

В прошлом году на столичных ярмарках эксперты проверили более 9 тысяч тонн продукции. При этом было выполнено более 500 тысяч лабораторных исследований.