МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева, один из крупнейших российских агрохолдингов, ожидает, что перед длинными выходными в России спрос на мясо для шашлыка, прежде всего свинину и мясо птицы, подскочит в 1,5 раза, говорится в сообщении компании. Россияне в разы увеличили траты на один товар перед длинными выходными

Дни с 1 по 10 мая включительно в этом году объявлены в России нерабочими с целью минимизации социальных контактов и замедления распространения коронавируса.

"К концу этой рабочей недели, перед началом выходных с 1 по 10 мая, спрос на мясо может подскочить до 50%. Речь идет о наиболее популярных продуктах для приготовления шашлыка – свинине и мясе птицы. Продажи говядины увеличатся примерно на 10%", — говорится в сообщении агрохолдинга.

По словам руководителя службы по реализации продукции животноводства агрокомплекса Константина Свечника, которые приводятся в пресс-релизе, рост спроса на свинину, мясо птицы, готовый шашлык, а также другие мясные продукты, которые принято готовить на мангале, может составить в этот период от 30% до 50%. Спрос на говядину вырастет меньше, поскольку это традиционно более дорогое и, следовательно, менее востребованное у потребителей мясо.

Свечник предполагает, что в течение всего выходного периода общий покупательский спрос на мясо и мясную продукцию увеличится на 15-20%, а по его окончании — вернется с пиковых значений к традиционным сезонным показателям. Он добавил, что спрос на мясо и мясную продукцию летом подрастает, как правило, на 5-10% — за счет дачников.

Средний чек на покупку товаров, необходимых для приготовления шашлыка, за год вырос на 25%, подсчитали ранее для РИА Новости эксперты крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД". По данным аналитиков, средняя стоимость шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса на середину апреля 2021 года составила 1958 рублей. В частности, средний чек на покупку готового мясного набора для шашлыка вырос на 15% — до 304 рублей.