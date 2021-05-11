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Россияне бросились скупать крупную бытовую технику
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Продажи крупной бытовой техники в России в I квартале побили рекордные показатели докризисного 2014 года. За три месяца россияне купили 3,3 миллиона холодильников, стиральных,... ПРАЙМ, 11.05.2021
бытовая техника, новости, бизнес, потребрынок, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Продажи крупной бытовой техники в России в I квартале побили рекордные показатели докризисного 2014 года. За три месяца россияне купили 3,3 миллиона холодильников, стиральных, посудомоечных машин и прочей техники для дома и кухни на 76,3 миллиардов рублей. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на доклад аналитиков "М.Видео-Эльдорадо".
Отмечается, что продажи холодильников, стиральных машин и другой техники в этот период выросли на 10% год к году и составили 3,3 миллионов штук, впервые превысив показатели докризисного первого квартала 2014 года. Тогда продажи составили 3,1 миллиона в штуках и 45,1 миллиардов рублей в деньгах.
В докладе также упоминается, что в первом же квартале 2021 года россияне потратили на технику 76,3 миллиардов рублей, а это на 18% превышает показатели прошлого года.
В продажах бытовой техники лидируют стиральные машины (27%) и холодильники (21%).
Подобный рост спроса эксперты связывают с пандемией коронавируса, которая побудила многих россиян обновить домашнюю технику. Кроме того, увеличению продаж способствовал и рост ипотечного кредитования.