МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Россияне в прошедшие майские выходные активно покупали продукты для пикника, товары для ремонта, обновляли гардероб и путешествовали по России, следует из исследования сервисов экосистемы "Сбера" — "СберМаркет", ЮKassa и "СберМегаМаркет"

"По данным "СберМаркета" россияне в майские выходные активно покупали продукты для пикника. Продажи шашлыка из говядины выросли в 24 раза по сравнению с периодом с 1 по 10 мая прошлого года. Популярностью пользовались заказы алкоголя с самовывозом — рост в 8 раз", — говорится в сообщении.

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На маркетплейсе "СберМегаМаркет" в майские праздники больше всего оборот платежей вырос в категории "Обувь" — почти в 2,5 раза. Второе место по росту оборота занимают строительные товары и товары для ремонта — более чем в 2 раза, в топе — профессиональные инструменты и садовая техника.

"Длительные майские праздники стали хорошим поводом для путешествий. Причем в этом году люди стали больше ездить по стране. В эти майские праздники оборот платежей за услуги турагентств, которые работают с ЮKassa, вырос в 27 раз, количество бронирований — в 11 раз, а средний чек увеличился в 2,4 раза — до 9072 рублей относительно прошлых майских праздников", — добавили в сообщении.

По росту числа заказов среди регионов лидирует Санкт-Петербург — в 9 раз. Кроме того, отмечается, что на майские праздники люди активно путешествовали на автомобилях. Так, оборот платежей на сервисах по аренде автомобилей увеличился в 3,9 раза, а количество заявок на аренду выросло в 6,1 раза. Средний чек при этом снизился и составил 845 рублей. Больше всего заказов было в Москве и Московской области, рост составил 2,8 раза.