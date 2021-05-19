МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Объем производства мороженого в РФ в 2021 году может остаться на уровне прошлого года, нарастить выпуск будет сложно из-за введения цифровой маркировки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова замгендиректора Союза мороженщиков России Натальи Уткиной. Турция готова принимать российских туристов с июня

"Очень хотелось бы надеяться, что в 2021 году будет произведено мороженого больше, чем в 2020 году. Внедрение цифровой маркировки в самый разгар сезона может помешать этим надеждам сбыться", — отметила она. Уткина предупредила, что гораздо меньше будет и новинок: ведь предприятия задействовали все свои ресурсы на внедрение цифровой маркировки.

Она напомнила, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом отрасль увеличила производство мороженого на 8,2%, до 450 тысяч тонн мороженого — в среднем около 3 килограмм в год на каждого жителя страны. Затраты на введение маркировки в целом по отрасли оценивались в 6-6,5 миллиарда рублей, ежегодные траты на покупку кодов — в 2-2,5 миллиарда рублей, отметила представитель союза.

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходил в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020-го. Обязательная маркировка мороженого и сыра начнется в стране 1 июня.

"В условиях отсутствия технических решений для внедрения маркировки на мороженое такие сжатые сроки до даты обязательной маркировки ставят отрасль в тяжелое положение", — пояснила Уткина. Также в стадии отработки находятся бизнес-процессы, а из-за небольшого количества времени до запуска появился ажиотаж на необходимое оборудование. Крупнейшая молочная компания Вьетнама получила право на поставки продукции в Россию

Кроме того, за год стоимость сырья для мороженого возросла примерно на 12%, а весной производители упаковки заявили о повышении цен на 30-40%. Введение маркировки отразится и на себестоимости мороженого, поэтому не исключается рост отпускных цен на 3-6%.