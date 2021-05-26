2021-05-26T04:26:33+03:00
2021-05-26T04:26:33+03:00
2021-05-26T04:26:33+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210526/833753629.html
Россияне рассказали, чего им не хватает на автозаправочных станциях
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Недавний опрос показал, что россияне недовольны услугами, которые предоставляют автозаправочные станции. Об этом пишет "Российская газета". Две трети наших сограждан убеждены, что... ПРАЙМ, 26.05.2021
россия, дороги, услуги, азс, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Недавний опрос показал, что россияне недовольны услугами, которые предоставляют автозаправочные станции. Об этом пишет "Российская газета".
Две трети наших сограждан убеждены, что уровень сервиса на автозаправках в настоящий момент низок, рассказал аналитический центр НАФИ.
"АЗС перестали быть просто заправками, теперь это многофункциональные центры, в которых автомобилисты могут получить все больше полезных услуг…", — отметила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта центра НАФИ Ирина Иванкова.
Издание также объяснило, что именно хотели бы улучшить на АЗС россияне:
- 24% респондентов считают аптеку необходимым элементом АЗС
- 22% респондентов предлагают увеличить число санузлов
- 16% респондентов поддерживают увеличение количества пунктов шиномонтажа
- 12% респондентов считают, что на АЗС необходимо создать больше парковок и моек