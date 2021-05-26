МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Недавний опрос показал, что россияне недовольны услугами, которые предоставляют автозаправочные станции. Об этом пишет "Российская газета". В России начинают проверять топливо на АЗС методом тайного покупателя

Две трети наших сограждан убеждены, что уровень сервиса на автозаправках в настоящий момент низок, рассказал аналитический центр НАФИ.

"АЗС перестали быть просто заправками, теперь это многофункциональные центры, в которых автомобилисты могут получить все больше полезных услуг…", — отметила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта центра НАФИ Ирина Иванкова.

Издание также объяснило, что именно хотели бы улучшить на АЗС россияне: