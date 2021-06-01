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https://1prime.ru/consumer_markets/20210601/833810896.html
Мантуров: ситуация с ценами на продукты в России более-менее стабильна
Потребрынок
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Ситуация с ценами на социально значимые товары в России на сегодняшний день более-менее стабильна, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Сегодня мы видим,... ПРАЙМ, 01.06.2021
цены на продовольствие, россия, денис мантуров, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на социально значимые товары в России на сегодняшний день более-менее стабильна, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Сегодня мы видим, что ситуация (с ценами на социально значимые товары — ред.) более-менее стабильна, и мы рассчитываем на то, что эта тенденция будет сохраняться в будущем", — сказал Мантуров в ходе конференции "Неделя российского ритейла".
Он отметил, что рост цен на продовольствие в мире не связан напрямую с пандемией коронавируса, а является следствием включения "печатного станка" в отдельных странах.
Мантуров напомнил, что в прошлом году в РФ были подписаны соглашения о стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Соглашения по сахару завершили свое действие накануне, а договоренности в отношении подсолнечного масла сохраняются: розничные цены на него будут фиксированными до октября.
"Воздействовать как регулятору на рынок в какой-то степени нам приходится… Соглашения подписывали не государство, а производитель и торговые сети, мы в данном случае выступили в роли модератора, как мягкая воздействующая сила. Я думаю, что такой формат он наиболее приемлем для всех", — добавил министр.