МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на социально значимые товары в России на сегодняшний день более-менее стабильна, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сегодня мы видим, что ситуация (с ценами на социально значимые товары — ред.) более-менее стабильна, и мы рассчитываем на то, что эта тенденция будет сохраняться в будущем", — сказал Мантуров в ходе конференции "Неделя российского ритейла".

Он отметил, что рост цен на продовольствие в мире не связан напрямую с пандемией коронавируса, а является следствием включения "печатного станка" в отдельных странах. Россия нашла способ изменить газовый рынок Европы

Мантуров напомнил, что в прошлом году в РФ были подписаны соглашения о стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Соглашения по сахару завершили свое действие накануне, а договоренности в отношении подсолнечного масла сохраняются: розничные цены на него будут фиксированными до октября.

"Воздействовать как регулятору на рынок в какой-то степени нам приходится… Соглашения подписывали не государство, а производитель и торговые сети, мы в данном случае выступили в роли модератора, как мягкая воздействующая сила. Я думаю, что такой формат он наиболее приемлем для всех", — добавил министр.