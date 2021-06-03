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https://1prime.ru/consumer_markets/20210603/833829759.html
Предприятия JBS в четверг полностью возобновят работу после кибератаки
Потребрынок
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Крупнейший в мире производитель мяса JBS, заявивший об атаке хакеров-вымогателей, сообщил, что в четверг все его предприятия возобновят работу. "Учитывая прогресс, которого... ПРАЙМ, 03.06.2021
джо байден, хакеры, мясо, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 3 июня — ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель мяса JBS, заявивший об атаке хакеров-вымогателей, сообщил, что в четверг все его предприятия возобновят работу.
"Учитывая прогресс, которого достигли наши команды, реагируя на ситуацию, мы ожидаем, что завтра (в четверг — ред.) будем работать близко к полной мощности на всех наших предприятиях", — цитирует сайт компании гендиректора JBS Андре Ногейра.
Он отметил, что, как и прогнозировалось накануне, предприятия компании уже в среду в подавляющем большинстве восстановили работу.
Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается.
Президент США Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.
Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России. ФБР приписывает кибератаку преступным сервисам REvil и Sodinokibi.