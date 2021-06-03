ВАШИНГТОН, 3 июня — ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель мяса JBS, заявивший об атаке хакеров-вымогателей, сообщил, что в четверг все его предприятия возобновят работу. РЭЦ и Alibaba подписали меморандум о продвижении российского экспорта

"Учитывая прогресс, которого достигли наши команды, реагируя на ситуацию, мы ожидаем, что завтра (в четверг — ред.) будем работать близко к полной мощности на всех наших предприятиях", — цитирует сайт компании гендиректора JBS Андре Ногейра.

Он отметил, что, как и прогнозировалось накануне, предприятия компании уже в среду в подавляющем большинстве восстановили работу.

Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается.

Президент США Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки. Назван срок появления 6G в России

Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России. ФБР приписывает кибератаку преступным сервисам REvil и Sodinokibi.