МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Компания "Севергрупп" (основной владелец — Алексей Мордашов), которой принадлежат сеть супермаркетов "Лента" и онлайн-ритейлер "Утконос", намерена развивать направление магазинов у дома, а также усилить свои позиции в онлайне, рассказал миллиардер в беседе с РБК. Moody’s увидело риск отключения России от Visa и MasterCard

"Мы намерены всерьез инвестировать и в формат "у дома". Это новый для нас формат, но мы уверены, что на базе того опыта и экономии-оф-скейл (economy of scale — положительный эффект масштаба. — "Ъ"), масштаба нашей компании, мы сможем эффективно это сделать",- отметил он.

Бизнесмен отдельно подчеркнул, что намерен "создать еще один источник роста для нашего ритейла — это продажи онлайн".

В частности, развитие онлайн-продаж будет строиться в основном за счет объединения преимуществ "Ленты"и "Утконоса".

"Утконос" силен в Москве, но он практически не представлен в других регионах", — пояснил миллиардер.