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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210605/833861174.html
Мордашов объявил о планах вложиться в магазины у дома и онлайн-продажи
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Компания "Севергрупп" (основной владелец — Алексей Мордашов), которой принадлежат сеть супермаркетов "Лента" и онлайн-ритейлер "Утконос", намерена развивать направление магазинов... ПРАЙМ, 05.06.2021
новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Компания "Севергрупп" (основной владелец — Алексей Мордашов), которой принадлежат сеть супермаркетов "Лента" и онлайн-ритейлер "Утконос", намерена развивать направление магазинов у дома, а также усилить свои позиции в онлайне, рассказал миллиардер в беседе с РБК.
"Мы намерены всерьез инвестировать и в формат "у дома". Это новый для нас формат, но мы уверены, что на базе того опыта и экономии-оф-скейл (economy of scale — положительный эффект масштаба. — "Ъ"), масштаба нашей компании, мы сможем эффективно это сделать",- отметил он.
Бизнесмен отдельно подчеркнул, что намерен "создать еще один источник роста для нашего ритейла — это продажи онлайн".
В частности, развитие онлайн-продаж будет строиться в основном за счет объединения преимуществ "Ленты"и "Утконоса".
"Утконос" силен в Москве, но он практически не представлен в других регионах", — пояснил миллиардер.