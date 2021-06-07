МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Правительство России внимательно следит за тем, как работают ограничения на экспорт продуктов питания, чтобы избежать дальнейшего роста цен. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников в интервью Financial Times. Решетников предупредил о возможности инфляции выше пронозируемой

Решетников подчеркнул, что власти готовы к защите внутреннего рынка, но обсуждают различные меры и варианты поддержки экспорта продовольствия и отечественного рынка.

Помимо этого, министр напомнил, что с 2 июня уже работают гибкие экспортные пошлины на зерно.