2021-06-07T12:22:50+03:00
2021-06-07T12:22:50+03:00
2021-06-07T12:22:50+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210607/833871980.html
Правительство подготовилось к возможному росту цен на продукты
Потребрынок
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Правительство России внимательно следит за тем, как работают ограничения на экспорт продуктов питания, чтобы избежать дальнейшего роста цен. Об этом заявил министр экономического... ПРАЙМ, 07.06.2021
продукты, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Правительство России внимательно следит за тем, как работают ограничения на экспорт продуктов питания, чтобы избежать дальнейшего роста цен. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников в интервью Financial Times.
Решетников подчеркнул, что власти готовы к защите внутреннего рынка, но обсуждают различные меры и варианты поддержки экспорта продовольствия и отечественного рынка.
Помимо этого, министр напомнил, что с 2 июня уже работают гибкие экспортные пошлины на зерно.