МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Ряд торговых марок шоколадного пломбира в РФ может содержать растительные жиры, кроме того, в некоторых образцах были обнаружены дрожжи и плесень, говорится в сообщении АНО "Российская система качества" (Роскачество). Россияне назвали самые популярные марки мороженого

Эксперты проверили 20 торговых марок мороженого: 19 — российского производства, одна — белорусского. "Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации, то есть высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами", — говорится в сообщении.

Эксперты также исследовали все мороженое на наличие дрожжей и плесени, которые не нормируются российским законодательством, и обнаружили в четырех пломбирах незначительное количество дрожжей, а еще в двух — плесени. Претензии были к консистенции и внешнему виду мороженого, а также качеству вафельного стаканчика и несоответствию информации на упаковке.

Между тем, Роскачество не выявило нарушений по содержанию тяжелых металлов, радионуклидов, бактерий группы кишечной палочки и антибиотиков даже в следовых количествах. Всего высокую оценку получили пять торговых марок, а наиболее вкусными признаны три образца. "Большинство производителей мороженого все же используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным", — заключают эксперты.