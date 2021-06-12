МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Около 140 категорий граждан в 2021 году имеют право на получение жилья от государства, сообщила "Российской газете" президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

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"Очередники"

Так называемые "очередники" — самая массовая категория, рассказала Косарева в интервью изданию.

"Очередники" могут встать в очередь на получение жилья в муниципалитетах. У них есть право получить жилье по договору социального найма, а далее они могут его приватизировать.

Сейчас в эту категорию попадают только малоимущие граждане. Для определения статуса "малоимущий" органы власти проверяют денежный доход гражданина и подлежащее налогообложению имущество членов семьи, сказала эксперт.

Граждане, которые входят в иные категории

Среди таких категорий государство выделяет в группы граждан:

  • дети-сироты
  • ветераны Великой Отечественной войны
  • ветераны боевых действий
  • судьи
  • прокуроры
  • другие группы

Специалист заявила, что некоторые группы граждан, например, вынужденные переселенцы, чернобыльцы получают государственный жилищный сертификат на покупку квартиры.

Единой системы учета граждан сейчас у органов власти не существует, поэтому, цифры могут быть завышены, потому что ряд семей встают в очередь по нескольким основаниям, объяснила Надежда Косарева.