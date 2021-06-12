МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Около 140 категорий граждан в 2021 году имеют право на получение жилья от государства, сообщила "Российской газете" президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. Сколько денег нужно на безбедную старость и где их взять

"Очередники"

Так называемые "очередники" — самая массовая категория, рассказала Косарева в интервью изданию.

"Очередники" могут встать в очередь на получение жилья в муниципалитетах. У них есть право получить жилье по договору социального найма, а далее они могут его приватизировать.

Сейчас в эту категорию попадают только малоимущие граждане. Для определения статуса "малоимущий" органы власти проверяют денежный доход гражданина и подлежащее налогообложению имущество членов семьи, сказала эксперт.

Граждане, которые входят в иные категории

Среди таких категорий государство выделяет в группы граждан:

дети-сироты

ветераны Великой Отечественной войны

ветераны боевых действий

судьи

прокуроры

другие группы



Специалист заявила, что некоторые группы граждан, например, вынужденные переселенцы, чернобыльцы получают государственный жилищный сертификат на покупку квартиры.

Единой системы учета граждан сейчас у органов власти не существует, поэтому, цифры могут быть завышены, потому что ряд семей встают в очередь по нескольким основаниям, объяснила Надежда Косарева.