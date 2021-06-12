Право на бесплатное жилье от государства имеют 140 категорий граждан
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Около 140 категорий граждан в 2021 году имеют право на получение жилья от государства, сообщила "Российской газете" президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.
"Очередники"
Так называемые "очередники" — самая массовая категория, рассказала Косарева в интервью изданию.
"Очередники" могут встать в очередь на получение жилья в муниципалитетах. У них есть право получить жилье по договору социального найма, а далее они могут его приватизировать.
Сейчас в эту категорию попадают только малоимущие граждане. Для определения статуса "малоимущий" органы власти проверяют денежный доход гражданина и подлежащее налогообложению имущество членов семьи, сказала эксперт.
Граждане, которые входят в иные категории
Среди таких категорий государство выделяет в группы граждан:
- дети-сироты
- ветераны Великой Отечественной войны
- ветераны боевых действий
- судьи
- прокуроры
- другие группы
Специалист заявила, что некоторые группы граждан, например, вынужденные переселенцы, чернобыльцы получают государственный жилищный сертификат на покупку квартиры.
Единой системы учета граждан сейчас у органов власти не существует, поэтому, цифры могут быть завышены, потому что ряд семей встают в очередь по нескольким основаниям, объяснила Надежда Косарева.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210612/833915452.html