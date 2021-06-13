МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект о донастройке демпфера по топливу, который теперь также реализует предложение президента РФ об освобождении с 2022 года от НДС предприятий общественного питания, чья выручка не превышает 2 миллиарда рублей в год.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 июня на ПМЭФ, предложил запустить c 2022 года пилотный проект для предприятий общепита, освободив их от НДС при выручке не более 2 миллиардов рублей в год. Идея проекта — отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. При этом за такими предприятиями сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже если численность их персонала вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек, пояснял глава государства.

Комитет поддержал поправки к законопроекту, освобождающие от НДС услуги, которые оказывают предприятия общепита (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при данных объектах и иные аналогичные объекты общепита), а также выездное обслуживание.

При этом не признается услугами общепита реализация продукции отделами кулинарии организаций и индивидуальных предпринимателей розничной торговли; организациями и ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность, организациям и ИП, оказывающим услуги общепита или занимающимся розничной торговлей. Четверть россиян обращается за микрозаймом из-за отказа банков

Чтобы получить вычет организация или ИП должно одновременно соответствовать ряду требований: их выручка не должна превышать 2 миллиарда рублей в год; доходы от услуг общепита в общей сумме доходов составлять не менее 70%; среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц, определяемый исходя из расчетов по страховым взносам, быть с 2024 года не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте РФ, в налоговые органы которого представляются эти расчеты.

Кроме того, поправками сохраняется право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% (обязательное пенсионное страхование — 10%, обязательное медстрахование — 5%) для плательщиков, среднесписочная численность работников которых превышает 250 человек по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и основным видом которых является предоставление продуктов питания и напитков. Данные нормы начнут действовать с 2022 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования закона, который вступит в силу со дня его опубликования.