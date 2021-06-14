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https://1prime.ru/consumer_markets/20210614/833923418.html
"Круэлла" возглавила кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Потребрынок
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Фильм режиссера Крэйга Гиллеспи "Круэлла" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные, пишет РИА Новости. Фильм собрал 148,4 миллиона рублей за прошедший уикенд по... ПРАЙМ, 14.06.2021
россия, услуги, кино, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Фильм режиссера Крэйга Гиллеспи "Круэлла" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные, пишет РИА Новости.
Фильм собрал 148,4 миллиона рублей за прошедший уикенд по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Премьера картины в России состоялась 3 июня, отмечает агентство.
Действие фильма разворачивается в Великобритании в 1970-е годы, модельер Круэлла Де Виль узнает правду о гибели своей матери. Жажда мести открывает новую сторону ее личности.
Новостное агентство также рассказало, что второе место в рейтинге занял фильм ужасов режиссера Майкла Чавеса "Заклятие-3: По воле дьявола". Картина собрала 120 миллионов рублей.Фильм стал продолжением фильмов "Заклятие" и "Заклятие 2".