МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Фильм режиссера Крэйга Гиллеспи "Круэлла" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные, пишет РИА Новости. Автоэксперты рассказали, как выбрать надежный и доступный автомобиль

Фильм собрал 148,4 миллиона рублей за прошедший уикенд по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.

Премьера картины в России состоялась 3 июня, отмечает агентство.

Действие фильма разворачивается в Великобритании в 1970-е годы, модельер Круэлла Де Виль узнает правду о гибели своей матери. Жажда мести открывает новую сторону ее личности.

Новостное агентство также рассказало, что второе место в рейтинге занял фильм ужасов режиссера Майкла Чавеса "Заклятие-3: По воле дьявола". Картина собрала 120 миллионов рублей.Фильм стал продолжением фильмов "Заклятие" и "Заклятие 2".