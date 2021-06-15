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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210615/833929975.html
Маркетплейс iHerb начинает регистрировать свои БАДы в России
Потребрынок
Новости
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Американская интернет-компания по продаже БАДов, витаминов и косметики iHerb хочет вложить 1,5 миллиарда рублей в регистрацию своей продукции в России. Об этом пишет газета... ПРАЙМ, 15.06.2021
новости, бизнес, фармацевтика, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Американская интернет-компания по продаже БАДов, витаминов и косметики iHerb хочет вложить 1,5 миллиарда рублей в регистрацию своей продукции в России. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя маркетплейса.
Это позволит американской компании реализовывать свою продукцию в том числе в российских аптеках.
В настоящее время приобрести эту продукцию возможно только на маркетплейсе iHerb на условиях трансграничной торговли.
Компания планирует зарегистрировать в общей сложности примерно 10 тысяч наименований.
Маркетплейс iHerb — один из крупнейших в мире интернет-продавцов БАДов и уходовой косметики.