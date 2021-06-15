МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Американская интернет-компания по продаже БАДов, витаминов и косметики iHerb хочет вложить 1,5 миллиарда рублей в регистрацию своей продукции в России. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя маркетплейса. Украина хочет обложить жителей Крыма налогами

Это позволит американской компании реализовывать свою продукцию в том числе в российских аптеках.

В настоящее время приобрести эту продукцию возможно только на маркетплейсе iHerb на условиях трансграничной торговли.

Компания планирует зарегистрировать в общей сложности примерно 10 тысяч наименований.

Маркетплейс iHerb — один из крупнейших в мире интернет-продавцов БАДов и уходовой косметики.